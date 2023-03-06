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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российский нападающий клуба из Руанды — об отъезде из России: «Я был в отчаянии»

06 Марта 2023 • 10:47 Комментировать
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Волга Ульяновск
Через 5 ч. 32 мин.

Российский нападающий клуба из Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, почему в 2019 году он уехал из России в турецкий клуб «Модафен», который выступал в четвёртом по значимости дивизионе Турции.

По словам 27-летнего форварда, он понял, что в России шанса у него не будет, поскольку в нашей стране огромную роль в продвижении футболистов играют агенты.

«Я был в отчаянии. Я из Костромы, у меня рядом и «Текстильщик», и «Шинник». Я знаю людей, которые могут там договориться о моём просмотре. Но когда они узнают, что я просто приеду и никто за меня слово не замолвит, — сразу получаю отказ», — приводит слова Кормишина «Чемпионат».

В «России» Кормишин выступал в системах таких клубов, как тульский «Арсенал», «Сибирь», «Спартак» и «Нефтехимик». Кроме того, нападающий успел поиграть в Латвии, а также в Мальдивской Республике.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Кормишин Кийову Спортс
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