Российский нападающий клуба из Руанды — об отъезде из России: «Я был в отчаянии»

Российский нападающий клуба из Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, почему в 2019 году он уехал из России в турецкий клуб «Модафен», который выступал в четвёртом по значимости дивизионе Турции.

По словам 27-летнего форварда, он понял, что в России шанса у него не будет, поскольку в нашей стране огромную роль в продвижении футболистов играют агенты.

«Я был в отчаянии. Я из Костромы, у меня рядом и «Текстильщик», и «Шинник». Я знаю людей, которые могут там договориться о моём просмотре. Но когда они узнают, что я просто приеду и никто за меня слово не замолвит, — сразу получаю отказ», — приводит слова Кормишина «Чемпионат».

В «России» Кормишин выступал в системах таких клубов, как тульский «Арсенал», «Сибирь», «Спартак» и «Нефтехимик». Кроме того, нападающий успел поиграть в Латвии, а также в Мальдивской Республике.