Баринов высказался о срыве трансфера в «Бешикташ»

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о сорвавшемся переходе в чемпионат Турции. Интерес к хавбеку проявлял стамбульский «Бешикташ».

«Мне уже неинтересно, это прошлое. Есть победа над «Ростовом», мы хорошо стартовали во второй части чемпионата. Это самое главное, а что было во время межсезонья - прошлое», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше чемпионата России 26-летний полузащитник провел 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт игрока с «Локо» рассчитан до середины 2024 года.