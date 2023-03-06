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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба - после хет-трика: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»

06 Марта 2023 • 09:48 Комментировать

Новичок московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своем дебютном поединке за «железнодорожников» в чемпионате России. В рамках 18-го тура Премьер-лиги столичный клуб благодаря хет-трику Артёма победил на выезде «Ростов» (3:1).

«Счастлив, что играю, получаю удовольствие от происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые», - рассказал 34-летний бомбардир в эфире Первого канала.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Между нападающим и «железнодорожниками» подписан контракт до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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