Дзюба - после хет-трика: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»

Новичок московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своем дебютном поединке за «железнодорожников» в чемпионате России. В рамках 18-го тура Премьер-лиги столичный клуб благодаря хет-трику Артёма победил на выезде «Ростов» (3:1).

«Счастлив, что играю, получаю удовольствие от происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые», - рассказал 34-летний бомбардир в эфире Первого канала.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Между нападающим и «железнодорожниками» подписан контракт до завершения нынешнего сезона.