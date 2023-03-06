Слуцкий вынес вердикт по чемпионской гонке в РПЛ

Бывший главный тренер казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Восемь очков - очень много. «Зенит» просто не потеряет в оставшихся турах такое количество. Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что «Спартак» не выиграл у «Урала»», - высказался специалист в программе «На футболе» на Первом канале.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 45 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на восемь очков.