Зиньковский высказался об отставании «Спартака» от «Зенита»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался касательно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом матче после зимней паузы «красно-белые» поделили очки с «Уралом» (2:2).

«Я не думаю об отрыве «Зенита» от «Спартака». Мы просто стараемся играть от себя, а на таблицу посмотрим в последних турах. Сейчас надо показывать свою игру и набирать очки», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 37 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков.