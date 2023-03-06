Соболев: «Ничья с «Уралом» может стать роковой для «Спартака»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о результате поединка против екатеринбургского «Урала» в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало. Может ли ничья с «Уралом» стать роковой? Может. Это жизнь. Так бывает», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

После этой осечки «Спартак» с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Топ-3 замыкает «Ростов».