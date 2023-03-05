Мостовой: «Ошибка Мешкова ни на что не повлияла»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал» - игра закончилась со счетом 2:2. Александр Мостовой, в прошлом игравший за московский клуб, высказался на тему ошибки арбитра Виталия Мешкова, который не засчитал гол «Спартака» - по всеобщему мнению, ошибочно. Мостовой уверен, что тот гол в любом случае ни на что бы не повлиял.

- Не согласен. «Урал» играл не хуже «Спартака». А на 95-й минуте вообще мог забить победный — Селихов спас. Так что, повторюсь, счет по игре. А судьи ошибаются наравне с игроками. Это футбол, - цитирует слова бывшего игрока playmaker24.ru.