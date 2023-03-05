Воспитанник «Спартака» - о Федуне: вызывают вопросы некоторые решения

Воспитанник московского «Спартака» Александр Пуцко высказался о бывшем владельце столичного клуба Леониде Федуне.

Центральный защитник калининградской «Балтики» отметил, что у него хорошее отношение к функционеру, ведь он многое сделал для клуба, но некоторые решения - например, увольнения тренеров - вызывает вопросы.

«Непонятно, он эти решения принимал или кто-то подсказывал. Скандалы какие-то… Но Федун построил стадион, баз», -заявил игрок в разговоре со Sport24.

Напомнии, что Федун сложил свои полномочия в прошлом году. Он занимал должность с 2004 года.