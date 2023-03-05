​Названы сроки восстановления Чернова

Защитник «Спартака» Никита Чернов угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра. 27-летний футболист получил повреждение в субботней игре Премьер-лиги против «Урала». По данным «Спорт-Экспресса», на восстановление Чернову понадобится как минимум три недели.

Напомним, что «Спартак» не смог обыграть «Урал» на своём поле – матч завершился вничью со счётом 2:2. Теперь команда Гильермо Абаскаля будет готовиться к домашней игре Премьер-лиги против «Факела», которая пройдёт 11 марта.

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на восемь очков.