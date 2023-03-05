Футбольный эксперт Дмитрий Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике главного арбитра матча «Спартак» - «Урал» (2:2) Виталия Мешкова.

«Ошибся судья, рано свистнул. В динамике в первый момент я тоже подумал, что было нарушение. Просто вратарь очень страшно упал. Я думаю, что Мешков просто поспешил. А если мне кто-то хочет сказать, что «Зенит» хочет, чтобы отрыв был 30 очков от второй команды, я скажу, что этого не может быть просто. Сказать, что Мешкова «попросили» «задушить» «Спартак», чтобы у «Зенита» был отрыв? Я так не думаю. Он просто поспешил, и он повлиял на результат матча. У арбитра ошибка результативная, хочу посмотреть, как КДК и экспертная комиссия к этому отнесётся. Это ошибка судьи, которая на 100% повлияла на результат матча», — сказал Созин.