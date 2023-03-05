​В Госдуме оценили вероятность отмены Fan ID

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался насчёт возможной отмены системы Fan ID.

Ранее депутат Виталий Милонов сообщил, что он готовит инициативу об отмене Fan ID, считая, что система себя не оправдала.

«Делал несколько запросов в правительство РФ, Минспорта и в РФС о причинах невысокой посещаемости, и какие меры они планируют предпринять для того, чтобы вернуть болельщиков. Крайне невысокая вероятность отмены закона о Fan ID. По крайней мере, в ближайшем будущем», - сказал Свищёв, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Дмитрий Свищёв отметил, что сейчас главное разобраться в причинах низкой посещаемости футбольных матчей.

Стоит сказать, что стадионы стали собирать гораздо меньше болельщиков как раз после внедрения на них системы Fan ID.