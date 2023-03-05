Гранат прокомментировал ситуацию с Fan ID

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о ситуации с Fan ID в РПЛ.

«Получить Fan ID не составляет никакого труда. Лично я его сделал, но, с другой стороны, смотришь разные соревнования, концерты, хоккей, там этот документ не нужен. Почему на футбол его надо делать, а на другие мероприятия нет?» — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если в ближайшее время не будет найден какой-то компромисс по специальному паспорту болельщика, то ничего не изменится.

Напомним, с весенней части сезона Fan ID начал действовать на всех стадионах Российской премьер-лиги.