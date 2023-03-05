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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Меня выгонят из клуба»: Вратарь «Крыльев» Фролов не захотел говорить о Fan ID

05 Марта 2023 • 18:22 Комментировать

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов после гостевого поражения от «Динамо» (0:1) в матче 18-го тура Премьер-лиги получил вопрос о системе Fan ID. Фролов не стал давать развёрнутый комментарий.

«Меня потом оштрафуют, выгонят из клуба. Меня уже два раза предупреждали, третий будет последним. У нас бюджетный клуб, поэтому трепетно к этим моментам относятся. Но посещаемость говорит сама за себя», - сказал Фролов журналистам.

Стоит сказать, что после внедрения системы Fan ID посещаемость матчей чемпионата России заметно снизилась.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 12 марта – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Евгений Фролов fan id
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