«Fan ID убивает наш футбол, это антифутбольный проект» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о малой посещаемости матчей РПЛ после возобновления. Напомним, теперь специальный паспорт болельщика (Fan ID) действует на всех стадионах РПЛ.

«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберет. Fan ID убивает наш футбол. Это антифутбольный проект», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В первой части сезона лидером по посещаемости в Российской премьер-лиге было московского «Динамо». В первом матче РПЛ после зимней паузы на игру «бело-голубых» с «Крыльями Советов» пришло менее пяти тысяч зрителей.