​Селюк считает, что Карпин должен вызвать Дзюбу в сборную России

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление Артёма Дзюбы в матче Премьер-лиги против «Ростова». Как известно, опытный форвард «Локомотива» оформил хет-трик.

По мнению Селюка, теперь Дзюба должен оказаться в списке игроков, вызванных в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

«Сейчас тренер сборной, по идее, должен пригласить Дзюбу в национальную команду. Потому к играм с Ираном и Ираком Дзюба подходит в статусе лучшего нападающего РПЛ», - сказал Селюк, чьи слова приводит Vprognoze.

Селюк отметил, что Дзюба забил три гола не просто команде Валерия Карпина, а ещё и игрокам сборной России. Агент имел в виду вратаря и защитников «Ростова».