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​Депутат Госдумы готовит инициативу об отмене Fan ID

05 Марта 2023 • 17:12 Комментировать

Депутат Госдумы Виталий Милонов в настоящий момент готовит инициативу об отмене системы Fan ID. Об этом он рассказал «РБ Спорт». По словам Милонова, закон о Fan ID себя не оправдал.

«Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем», - высказался Милонов с иронией.

Стоит отметить, что внедрение в России системы с электронными паспортами болельщика (Fan ID) серьёзно повлияла на посещаемость футбольных матчей со знаком минус. Так, например, накануне игру «Спартака» посетило всего 4,5 тысячи фанатов, что очень мало для «Открытие Арены».

Перед Путиным отчитались о Fan ID

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Виталий Милонов fan id
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