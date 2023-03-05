​Селюк уверен, что Дзюба забивал бы в сборной России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о возможном вызове форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Это интересно. Из всех нападающих он ярче всех выступает. Я не сомневаюсь, что в сборной он сможет забить, Ираку точно забьёт», - сказал Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В последний раз Артём Дзюба играл за сборную России ещё на Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова. Сейчас главным тренером российской национальной команды является Валерий Карпин.

Напомним, что в субботнем матче чемпионата России против «Ростова» Артём Дзюба оформил хет-трик.