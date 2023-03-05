​Селюк оценил уровень Дзюбы

Известный агент Дмитрий Селюк оценил уровень форварда Артёма Дзюбы. В субботнем матче «Локомотива» против «Ростова» 34-летний футболист записал на свой счёт три забитых гола. Московская команда победила на выезде со счётом 3:1.

«Дзюба лучший российский нападающий, он однозначно пригодился бы любой команде. До перехода в «Локомотив» его все хейтили, только я его поддерживал. «Железнодорожники» сделали хорошее приобретение», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. До того момента 34-летний нападающий более трёх месяцев находился без клубной прописки.