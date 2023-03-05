​Борис Игнатьев: «О Дзюбе будут говорить, как о Стрельцове, Симоняне, Аршавине...»

Бывший тренер национальной сборной России Борис Игнатьев высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе. Игнатьев высоко оценивает Дзюбу в рамках всей истории российского футбола.

«Со временем Дзюба встанет в ряд больших мастеров, про него будут говорить, как и про Стрельцова, Симоняна, Аршавина… Конечно, игроками такого калибра надо дорожить, их поддерживать. Это золотой фонд нашего футбола», - высказался Игнатьев, чьи слова приводит «Спорт Уик-Энд».

Напомним, что Артём Дзюба в субботнем матче 18-го тура чемпионата России отметился хет-триком. «Локомотив» обыграл «Ростов» на выезде со счётом 3:1. Теперь «железнодорожники» будут готовиться к гостевой игре против крепкого «Ахмата».