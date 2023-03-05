​Орлов оценил дебют Ренана за «Зенит»

В субботу защитник Роберт Ренан дебютировал за «Зенит». Своими впечатлениями от выступления 19-летнего бразильца поделился известный комментатор Геннадий Орлов, который является фанатом питерского клуба.

«Понравился новый защитник Ренан. Всё делает уверенно, парень с техникой. Играет на широком шаге. Мне кажется, он не уступает по своему уровню Родригао. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но в этом матче Ренан, безусловно, убедил», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Как известно, «Зенит» обыграл на своём поле «Пари НН» со счётом 3:0.

Стоит напомнить, что Роберт Ренан несколько дней назад был впервые вызван в национальную сборную Бразилии. «Селесао» в конце марта проведут товарищеский матч против сборной Марокко.