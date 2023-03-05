Орлов оценил ошибку судьи против «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил нашумевший эпизод в матче Премьер-лиги «Спартак» - «Урал» (2:2).

Напомним, что арбитр Виталий Мешков ошибочно зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны игрока «Спартака». Александр Соболев забил гол уже после свистка, поэтому ВАР не мог засчитать взятие ворот.

«Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересёк линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьёзная ошибка...» - сказал Орлов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В то же время комментатор отметил, что недавно в кубковой игре против «Локомотива» «Спартак» забил гол после того, как Михаил Игнатов, по мнению Орлова, нарушил правила.

И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом - навредили...» - сказал Орлов.