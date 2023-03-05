​Орлов: «Спартак» в матче с «Уралом» не наиграл на победу»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова Леонида Федуна. Бывший владелец «Спартака» накануне заявил, что арбитр Виталий Мешков убил чемпионскую интригу в РПЛ, не засчитав чистый гол «красно-белых» в концовке игры против «Урала» (2:2).

«Послушайте, впереди ещё 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и всё. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Орлова, болеющего за «Зенит», интрига в чемпионской гонке ещё остаётся.

Отметим, что лидирующий в Премьер-лиге «Зенит» теперь опережает второй «Спартак» на восемь зачётных баллов.