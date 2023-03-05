​Салихова оценила Дзюбу и Карпина

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Напомним, что в субботнем матче Премьер-лиги между «Ростовом» и «Локомотивом» Артём Дзюба оформил хет-трик. «Железнодорожники» отпраздновали гостевую победу с результатом 3:1.

«Если честно, мне всё равно на них обоих. Они являются главными лицами российского футбола? Всё просто: Дзюба куражный, Карпин - нет», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Добавим, что лидером чемпионата России является «Зенит».