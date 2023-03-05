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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко назвал топ-3 лучших нападающих России

05 Марта 2023 • 13:56 Комментировать

Бывший нападающий, а в настоящий момент спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, кого считает лучшими форвардами России.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» функционер заявил, что в его топ-3 входят Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо») и Владимир Писарский («Крылья Советов»).

Напомним, что Писарский перебрался в самарский клуб в зимнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Владимир отметился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам 17 туров «Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Александр Соболев Константин Тюкавин Владимир Писарский
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