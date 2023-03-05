Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно предстоящего поединка между «Сочи» и столичным ЦСКА в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«0:1. Состав у москвичей сильнее и лучше наигран. А вот сочинцам надо привыкать к требованиям Курбана Бердыева. Даже домашнее поле в этой игре не поможет хозяевам добиться успеха», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Сочи» - ЦСКА состоится в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этим поединком «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» идет девятым.