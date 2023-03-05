Агент: «Малком просто разрывает, он - топ»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о выступлении атакующего полузащитника «Зенита» Малкома во вчерашнем поединке 18-го тура чемпионата России против «Пари НН». Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0, в активе Малкома два забитых мяча.

«Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним еще с тех пор, как ему было 13 лет. По моему мнению, он просто топ!» - передает слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Малком принял участие в 24 поединках за петербургский коллектив, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и семь голевых передач.