​Созин: «Теперь Дзюба может сказать: «Забил три, но меня не берут в сборную»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о хет-трике Артёма Дзюбы в матче Премьер-лиги России против «Ростова».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Ростов» на выезде в субботу вечером с результатом 3:1.

«Сейчас Дзюба просто на коне! Конечно, он не ожидал, что в Ростове забьёт три», - сказал Созин, чьи слова приводит Vprognoze.

По мнению Созина, после хет-трика Дзюба имеет в своих руках инициативу в вопросе возможного возвращения в сборную России.

«Теперь при любом раскладе может сказать: «Я не знаю, забил три, но меня не берут в сборную». Поэтому, сейчас инициатива в руках Дзюбы, и он её не отпустит», - высказался Созин.

В последний раз Артём Дзюба выступал за сборную России на чемпионате Европы – 2020.