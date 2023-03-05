​Дзюба описал Кокорина

Журналист Нобель Арустамян опубликовал отрывок из интервью Артёма Дзюбы, который не вошёл в выпуск. 34-летний футболист дал понять, что слова Александра Кокорина не стоит всегда воспринимать серьёзно.

Напомним, что недавно Александр Кокорин заявил, что каждый мужчина в своей жизни должен отсидеть в тюрьме.

«Он сказал и сказал. Кокорин – хороший парень! Он не задумывается о том, что он сказал, ему по барабану вообще, кто что подумал. Он кайфует. Он такой весёлый… Кайфарик, грубо говоря. Вот и всё. Он делает то, что хочет, и ему все равно, кто и что про него говорит. Согласны с ним или не согласны – ему вообще по барабану!» - сказал Дзюба.

Отметим, что в настоящий момент Александр Кокорин играет за «Арис» на Кипре.