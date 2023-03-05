Бубнов вынес приговор чемпионской гонке в РПЛ

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Спартак» потерял очки. Интрига в чемпионате сошла на нет. По большому счёту, остаётся выяснить, в каком туре команда Семака завоюет титул», - приводит слова эксперта Sportbox.

В 18-м туре «Спартак» на своем поле не смог победить «Урал» (2:2), а «Зенит» одолел «Пари НН» (3:0). После этих результатов разрыв между командами увеличился до восьми баллов.

Напомним, что «Зенит» четыре раз подряд выигрывал РПЛ.