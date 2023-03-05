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Экс-игрок «Жемчужины» Вьештица: Конечно, приход Бердыева и Хохлова усилит «Сочи» эксклюзив

05 Марта 2023 • 15:15 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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Через 2 ч. 30 мин.

Экс-полузащитник сочинской «Жемчужины» Милан Вьештица в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «Сочи».

- Какое место займет «Сочи» в этом чемпионате?

- Я не видел, как команда играет в этом году, поэтому мне сложно дать свой прогноз. Мое мнение больше основывается на интуиции. Думаю, должны улучшить свое положение в таблице и подняться на пару мест выше.

- Приход таких тренеров, как Бердыев и Хохлов, способен усилить команду?

- Конечно. Я хорошо их помню, когда сам играл в России. Против Хохлова приходилось выходить на поле лично, а «Рубин» Бердыева был очень хорошей тренерской командой.

Сергей Беседин

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Милан Вьештица Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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