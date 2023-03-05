Экс-полузащитник сочинской «Жемчужины» Милан Вьештица в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «Сочи».

- Какое место займет «Сочи» в этом чемпионате?

- Я не видел, как команда играет в этом году, поэтому мне сложно дать свой прогноз. Мое мнение больше основывается на интуиции. Думаю, должны улучшить свое положение в таблице и подняться на пару мест выше.

- Приход таких тренеров, как Бердыев и Хохлов, способен усилить команду?

- Конечно. Я хорошо их помню, когда сам играл в России. Против Хохлова приходилось выходить на поле лично, а «Рубин» Бердыева был очень хорошей тренерской командой.

Сергей Беседин