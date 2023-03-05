Смолов и Захарян - в старте «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

В рамках 18-го тура чемпионата России состоится поединок между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на игру.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамалё, Макаров, Смолов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Констанца, Коваленко, Ежов, Гарре, Рахманович, Шитов.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.