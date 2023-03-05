Экс-полузащитник ЦСКА Олег Шишкин (1999-2000) в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что во второй части сезона «армейцы» способны побороться за второе место.
- Какое место займет ЦСКА в этом чемпионате?
- ЦСКА всегда прибавляет весной, поэтому должен сыграть хорошо. Думаю, за второе место реально зацепиться.
- Не слишком ли большое отставание от второго места?
- Любое отставание можно отыграть. Главное - показывать хорошую игру. Когда я перешел в ЦСКА, у нас получилось в свое время выиграть 14 из 15 матчей во втором круге. Тогда из зоны аутсайдеров мы так поднялись, что закончили чемпионат на втором месте и даже вышли в Лигу чемпионов.
- Реально ли отыграть такой отрыв, учитывая, что ЦСКА усилился только одним защитником Агаповым?
- Прямые конкуренты ЦСКА тоже не особо усилились этой зимой, так что не вижу проблем.
Сергей Беседин
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