Экс-полузащитник ЦСКА Олег Шишкин (1999-2000) в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что во второй части сезона «армейцы» способны побороться за второе место.

- Какое место займет ЦСКА в этом чемпионате?

- ЦСКА всегда прибавляет весной, поэтому должен сыграть хорошо. Думаю, за второе место реально зацепиться.

- Не слишком ли большое отставание от второго места?

- Любое отставание можно отыграть. Главное - показывать хорошую игру. Когда я перешел в ЦСКА, у нас получилось в свое время выиграть 14 из 15 матчей во втором круге. Тогда из зоны аутсайдеров мы так поднялись, что закончили чемпионат на втором месте и даже вышли в Лигу чемпионов.

- Реально ли отыграть такой отрыв, учитывая, что ЦСКА усилился только одним защитником Агаповым?

- Прямые конкуренты ЦСКА тоже не особо усилились этой зимой, так что не вижу проблем.

Сергей Беседин