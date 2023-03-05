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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил шансы «Спартака» стать чемпионом

05 Марта 2023 • 13:01 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о поединке между «Спартаком» и «Уралом» в 18-м туре Премьер-лиги. Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился вничью со счетом 2:2.

«Мне понравился матч. Может быть, «Спартак» имел теоретические шансы на чемпионство до этой игры, но сейчас им будет сложно. Борьба будет идти только за второе и третье место», - приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

После 18 туров «красно-белые» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Зенита» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев
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