Николсон объяснил, что помешало «Спартаку» победить «Урал»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон пообщался с журналистами после потери очков в матче 18-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:2.

«Не получалось делать то, что мы собирались, потому и создали не так много моментов. Было сложно. Поле, погода - все это не должно быть оправданием. Обе команды в равных условиях, так что ссылаться на это нет смысла», - приводит слова ямайского легионера издание «Спорт-экспресс».

После вчерашнего матча «Спартака» с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидирующего «Зенита» на восемь очков.