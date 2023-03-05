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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой назвал статистическую цель «Зенита» в РПЛ

05 Марта 2023 • 12:51 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал о статистической цели команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лигию

«Хотим побить рекорд «Локомотива» по наименьшему количеству пропущенных мячей за чемпионат. У нас сейчас семь. Есть шанс побить это достижение и войти в историю», - передает слова футболиста петербургского клуба телеграм-канал «Матч ТВ».

Рекорд принадлежит «Локомотиву» - в сезоне-2004 «железнодорожники» пропустили 14 голов и стали чемпионами страны.

После 18 туров «Зенит» набрал 45 баллов и уверенно лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
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