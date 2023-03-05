Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» указал на главный недостаток в игре бывшей команды.

- Мы договорились, что ты просмотришь матч «Спартак» - «Урал». Как тебе игра твоей бывшей команды?

- Мне понравилось, как она играла в атаке. Забила два гола, даже три, но третий ошибочно не засчитали. Были еще моменты.

- А что не понравилось?

- Тут я не буду оригинальным. Игра в обороне. Команда, которая претендует на чемпионство, не может так ошибаться в защите. Она могла даже проиграть, если бы в конце матча игрок «Урала» реализовал свой момент и исполнил тот удар чуть качественнее.

Сергей Беседин

Большое интервью Моцарта будет опубликовано в ближайшее время.