Петржела – о хет-трике Дзюбы: «Он забил посредственной команде»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о выступлении нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке 18-го тура Премьер-лиги против «Ростова». «Железнодорожники» победили со счетом 3:1, в активе 34-летнего форварда три забитых мяча.

«Дзюба забил «Ростову», а они - посредственная команда, это не эталон. Вызовет ли его Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», - цитирует тренера «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до завершения нынешнего сезона.