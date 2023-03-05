Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не стоит верить новостям о том, что он может прийти на должность спортивного директора в раменский «Сатурн».

«Много что пишут наши СМИ, не надо всему верить», — сказал Широков.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник ЦСКА может стать директором «Сатурна» в ближайшее время. После завершения карьеры Широков работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».