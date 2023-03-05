Ветеран ЦСКА Пономарёв: «У Карпина команда никакая, класса вообще нет»

Экс-игрок московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв в критической форме высказался в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 18-го тура против «Локомотива». «Жёлто-синие» на домашнем стадионе потерпели поражение от «железнодорожников» со счетом 1:3.

В интервью «Матч ТВ» эксперт отметил, что у «Ростова» безобразная защита. Также он отметил проблемы у команды с физической формой.

«У Карпина команда никакая! Кроме Байрамяна, никто играть‑то не умеет. В поражении ничего удивительного нет. Класса нет совсем. Нет взаимодействия, понимания игры», - добавил Пономарёв.

После 18 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.