Бразилец из «Крыльев Советов» высказался о паспорте РФ

Бразильский защитник Фернандо Костанца, выступающий в Премьер-лиге за самарские «Крылья Советов», ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства. Слова южноамериканского футболиста приводятся на страницах «Спорт-экспресса».

- Если бы у вас была возможность, воспользовались бы, получив новый паспорт?

- Да, возможно.

Напомним, что в конце февраля был подписан указ о предоставлении гражданства РФ полузащитникам «Зенита» Маокому и Клаудиньо.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Костанца принял участие в трех матчах, в которых отметился одним забитым мячом.