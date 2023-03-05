Дуарте высказался о пенальти в ворота «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Алексис Дуарте считает, что арбитр вчерашнего матча с «Уралом» (2:2) ошибочно назначил пенальти в ворота «красно-белых» после нарушения на форварде Алексее Каштанове.

«По поводу момента с пенальти, там была обычная борьба за мяч, но арбитру так не показалось. Будем улучшать результат в следующих играх», - приводит слова парагвайского защитника «РИА Новости Спорт».

Из-за вчерашней осечки отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» увеличилось до восьми баллов. Следующий матч в чемпионате России «красно-белые» проведут против воронежского «Факела» в субботу, 11 марта.