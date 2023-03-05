Пономарёв: «Заболотный и Чалов не соответствуют уровню ЦСКА»

Ветеран сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв назвал игроков, которые не соответствую уровню «армейского» клуба. По его мнению, нападающим Антону Заболотному и Фёдору Чалову не место в команде.

«У ЦСКА есть люди, которые не соответствуют уровню команды. Чалов не соответствует форварду ЦСКА. Это касается и Заболотного. Большая проблема, что у ЦСКА нет таких нападающих как у «Зенита», - приводит слова Пономарёва Legalbet.

Сегодня, 5 марта, ЦСКА проведет гостевой поединок против «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата России. Перед этой встречей подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.