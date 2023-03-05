Дзюба отреагировал на слова Кокорина о тюрьме

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал слова бывшего одноклубника по петербургскому «Зениту» Александра Кокорина о тюрьме. По мнению 31-летнего игрока, каждый мужчина должен отсидеть за решеткой.

«Эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать? Я посмеялся с друзьями: «Во Кокора даёт жару!». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль», - передает слова 34-летнего бомбардира журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Полноценный контракт россиянина принадлежит «Фиорентине».