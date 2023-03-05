Мележиков: «Абаскаль хочет сделать русский костяк в «Спартаке»

Гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Мы делаем акцент на российских игроках. Абаскаль просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков. Он хочет русский костяк. В перспективе двигаемся в этом направлении», - передает слова руководителя издание Sport24.

В рамках 18-го тура чемпионата России «Спартак» допустил осечку, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) на своем поле. Следующий поединок «красно-белые» проведут на своем поле против воронежского «Факела» 11 марта.

Подопечные Абаскаля занимают третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.