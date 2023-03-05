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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Клаудиньо может вернуться в состав «Зенита»

05 Марта 2023 • 10:54 Комментировать

Полузащитник Клаудиньо может принять участие в следующем поединке петербургского «Зенита». Об этом в беседе с корреспондентом «РБ Спорта» рассказал агент бразильского футболиста Луис Фернандо Гарсия.

«Думаю, Клаудиньо сыграет в следующем матче», - заявил Гарсия.

Напомним, что полузащитник не попал в заявку на матч 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН» из-за повреждения.

Следующий поединок петербургский коллектив проведет против подмосковных «Химок». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 12 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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