Иван Игнатьев: «Дзюба - лучший бомбардир нашей страны»

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» выиграли со счетом 3:1 благодаря хет-трику Артёма Дзюбы.

«Победа - это самое главное. Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра. Дзюба забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это - лучший бомбардир нашей страны», - приводит слова Игнатьева издание «РБ Спорт».

Благодаря победе «Локомотив» поднялся 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке «железнодорожники» встретятся с грозненским «Ахматом».