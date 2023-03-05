Писарский оценил ближайшие товарищеские матчи сборной России

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» и сборной России Владимир Писарский высказался о предстоящих контрольных поединках национальной команды.

«Как отношусь к Ирану и Ираку в соперниках? Любая игра хороша. Важно, что мы будем играть, а не просто сидеть и ничего не делать, просто тренироваться», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что в этом месяце сборная России сыграет два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном в Тегеране, а 27 марта на стадионе в Сочи примут национальную команду Ирака.