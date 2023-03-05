Пономарёв оценил шансы ЦСКА на попадание в топ-3

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о шансах «армейцев» на попадание в тройку лучших по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«ЦСКА готов бороться за призовое место. Войти в тройку лучших ЦСКА вполне может. У команды очень хороший состав игроков и есть настрой на борьбу. Команда готова к чемпионату России», - передает слова ветерана Betonmobile.ru.

Ближайший матч в Премьер-лиге ЦСКА сыграет против «Сочи» на выезде сегодня, 5 марта.

После 17 туров чемпионата России «армейцы» набрали 29 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от идущего третьим «Ростова» на шесть пунктов.