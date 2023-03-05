Петржела: «Дзюба - сильнейший нападающий в России»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о хет-трике нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем матче 18-го тура Премьер-лиги против «Ростова». «Железнодорожники» победили на выезде со счетом 3:1.

«Вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России. Но его истинные качества покажет только время», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Голы во вчерашнем поединке стали для 34-летнего нападающего дебютными за «Локомотив» в текущем сезоне. Дзюба пополнил ряды московского клуба в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета.