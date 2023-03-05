Агент Барбоза: «Дзюба всегда должен вызываться в сборную России»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью журналисту высказался об игре нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы во встрече 18-го тура Премьер-лиги против «Ростова» (3:1). В этом матче 34-летний форвард оформил хет-трик.

«Дзюба всегда должен вызываться в сборную. Он заслуживает это. Не думаю, что в истории российского футбола есть много таких хороших нападающих, как Дзюба», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Дзюба перебрался в стан «железнодорожников» в прошлом месяце, подписав краткосрочное трудовое соглашение до окончания нынешнего сезона.